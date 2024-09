Siluro della Wada contro Sinner? Due giorni dopo Nick Kyrgios un pesantissimo sospetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lo ha attaccato, diffamato, insultato e riempito di fango per settimane, in particolare agli Us Open, poi vinti. Ad attaccare e insultare è, ormai ex tennista australiano, il bersaglio era ovviamente Jannik, il quale ha scelto di non rispondere, mai, alle follie dell'australiano. Eppure,ha detto di tutto, in particolare su X, il social dove con una battuta di pessimo gusto aveva anche tirato in ballo Anna Kalinskaya, compagna died ex proprio dell'australiano. Insomma, ha rimediato più di una pessima figura. Poi, ieri - domenica 29 settembre - ecco l'ultima bomba. Non dima: l'agenzia anti-doping farà ricorsola decisione dell'Itia di prosciogliere l'altoatesino. Un ricorso a sorpresa, anche perché più volte dallaera trapelata la volontà di non procedere.