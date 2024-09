Rugby femminile l’Italia non sa più far male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) È iniziato questo weekend il WXV, il torneo internazionale diche vedeinserita nel gruppo 2. Ed è iniziato con un netto ko per 19-0 contro la Scozia per le azzurre, che hanno confermato i problemi e i dubbi visti nell’ultimo anno e mezzo. La squadra di Nanni Raineri si attacca alla mischia per reggere l’urto, con il pack azzurro che gioca bene, regge nel primo tempo e domina nella ripresa. Ma le stesse ragazze della mischia soffrono troppo in touche, tallone d’Achille ormai da troppo tempo e che rende vani gli sforzi offensivi azzurri. Proprio l’attacco, però, è il problema per. Le azzurre hanno costruito molto poco palla in mano, faticando a ottenere palloni giocabili nel breakdown, dove la Scozia ha dominato. E se nelle collisioninon vince, difficilmente poi può vincere nel campo aperto.