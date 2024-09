Rischiamo la guerra civile Claudia Fusani le parole che sconvolgono a 4diSera | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 7 ottobre si avvicina, data funesta che un anno fa segnò il raid Hamas al festival musicale Supernova, sul territorio israeliano, in cui vennero uccise almeno 1.194 persone fra civili israeliani e militari, e vennero rapite circa 250 tra uomini e donne, catturati e imprigionati in nascondigli dentro la striscia di Gaza. Il pericolo, a un anno di distanza, è che le manifestazioni di sostegno alla Palestina, non autorizzate, possano trasformarsi in teatro di scontri. Il Viminale, infatti, ha negato l'autorizzazione a manifestazioni ufficiali per motivi di ordine pubblico, sapendo che ce ne saranno due di grossa portata a Roma e Milano. Se ne discute a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità in onda il sabato e la domenica alle 20:30 su Rete 4 e condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti.