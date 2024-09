Ricordate i cercapersone esplosi? Ecco perché hanno spianato la strada alla fine di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Israele ha avuto la pazienza di tracciare giorno per giorno la mappa del terrore per 3, 4 anni. Poi, quando un gola profonde libanese (Le Pariesien), ha confermato che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrh, era arrivato nel compound sciita di Beirut, cuore del “regno del Partito di Dio”, gli F15 israeliani si sono alzati in volo escaricato sui 6 edifici 80 bombe perforanti da mille chili (Haaretz). Un colpo di fortuna? Non proprio. C'è voluta pazienza, tanta pazienza, per non svelare il cavallo di Troiavo nascosto nei walkie-talkie e in migliaia diche iraniani e guerriglieri sciiti di Hezbollah utilizzavano nell'illusione di non farsi individuare.