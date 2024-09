Quota media vincente Serie A confronto precampionato vs oggi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024)A,vs: Inter principale favorita, salgono significativamente le chance del Napoli Trascorse le prime sei giornate diA è il Napoli a comandare la classifica, tornato al primo posto dopo ben 18 mesi. Gli azzurri di Conte sono lanciatissimi, e si lasciano momentaneamente alle spalle Inter, Milan e Juventus. Ma quale squadra risulta la più accreditata alla vittoria dello scudetto, per i bookmakers? E come è cambiato il giudizio dei bookies da prima dell’inizio del campionato a? Nell’articolo suldelle quote sulladellaA di Superscommesse è riportata ladelle quote scudetto dalla data del 12 agosto fino a30 settembre. I dati premiano l’Inter, rimasta la principale favorita al titolo nonostante lazione, dopo il pari di Monza, sia leggermente salita.