Primo ko Sangiustese Chiesanuova a due punti dalla vetta

(Di lunedì 30 settembre 2024): Ajradinoski, Ciottilli (20’st Perini), Carnevali, Tanoni, Canavessio, Monaco, Pasqui (20’st Tempestilli), Sopranzetti, Sbarbati (40’st Persiani), Mongiello (50’st Corvaro), Pesaresi (35’st Russo). All. MobiliVP: Rossi, Morazzini (47’st Cresci), Pasqualini, Iommi, Maquiesse (1’st Handzic), Herrera (16’st Bonifazi), Formentini (16’st Gaspari), Tarulli, Cornero, Crescenzi, Di Ruocco (16’st Grassi). All. Giandomenico Arbitro: Russo di Benevento Reti: 4’st Sopranzetti, 49’st Mongiello Note: ammoniti Carnevali, Monaco, Pesaresi, Iommi, Crescenzi, Handzic; corner 2-4; recupero 1’ e 7’ Dopo averla eliminata ai rigori in Coppa Italia, ilfa un altro dispetto grosso allaVP, rifilandole ilko in campionato.