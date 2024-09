Premio retrospettiva e masterclass la grande attesa di Torino per Martin Scorsese Ci sarà anche DiCaprio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Provaci ancora. Oramai l’idillio trae l’Italia non ha più freni. Il 7 e l’8 ottobre 2024 uno dei più grandi cineasti vivential Museo Nazionale del Cinema diper ricevere ilStella della Mole alla carriera, presentare unaa lui dedicata e per una prestigiosa. Tra Roma, Bologna e orain una manciata di anni, ben oltre il tour promozionale dell’ultimo non proprio memorabile Killers of the flower moon, ha rimesso l’Italia tra le sue mete avvicinabili e possibili. Ricordiamo infatti che il “maestro” viaggia esclusivamente con un jet privato ed è estremamente refrattario all’incontro fisico con gli sconosciuti, sia che si tratti di fan ma spessodi colleghi del proprio settore. Insomma non aspettatevi strette di mano o autografi sulle locandine di Quei bravi ragazzi.