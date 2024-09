Porti area de La Mattonara di nuovo operativa con cantiere navale Tankoa Yachts

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Dopo anni di inattività, l'de Lanel porto di Civitavecchia rinasce grazie aldi, specializzato nella costruzione e manutenzione di yacht di lusso. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, assieme all'amministratore delegato diVincenzo Poerio, hanno illustrato il progetto di riqualificazione che mira a fare di quest'un centro nevralgico per la costruzione di grandi yacht e un importante hub per il refitting e revamping. Questo progetto rientra in un disegno organico che ha visto il recente avvio dei lavori per l'apertura a sud dell'ante murale e lo sviluppo del marina yachting che sarà in grado di ospitare i più grandi yacht di tutta l'Tirrenica, e offrire un servizio completo anche per la loro manutenzione.