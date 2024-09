Piano speciale per liberare le Cascine dall’illegalità | Firenze il ministro Piantedosi in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Unper lee per le zone limitrofe, ma anche per le linee della tramvia in cui più regna l’illegalità. E’ quello che assicura ildell’Interno Matteo, che lunedì 30 settembre ha partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura con la prefetta Francesca Ferrandino e la sindaca Sara Funaro. Ilcomprende anche la stazione di Santa Maria Novella. Secondoci vorrà "una cornice regolamentare, probabilmente un provvedimento straordinario del prefetto che in qualche modo darà le regole alle forze di polizia, non solo per applicare la legge in caso di commissione di reati, ma anche per bonificare proprio dalla presenza di persone che già di per sé talvolta viene denunciata dai cittadini come preoccupante per la sicurezza.