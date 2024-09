Pastore | Il signor Manganiello è stato il peggiore in campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Il giornalista ha parlato del Napoli capolista, dell’arbitraggio di Napoli-Monza e di alcuni protagonista della squadra azzurra. di seguito quanto da lui affermato.sul primo posto del Napoli Così il giornalista: “Si respira una bella aria al primo posto. Il calendario del Napoli è abbastanza favorevole con Como, Empoli e Lecce che potranno permettere agli azzurri di mettere fieno in cascina, poi arriveranno le big, che nel frattempo saranno impegnate nelle coppe, e il Napoli dovrà dimostrare la sua forza.