Pasto proteico

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ne sono convinto. Molte persone non introducono la personale dose di proteine nella loro giornata alimentare. Non introdurre la naturale quantità di proteine il corpo cannaballizza se stesso. Si perde muscolo e non si ha una adeguata sintesi proteica nelle cellule. Succede tutti i giorni. Il corpo si svuota. Come ho scritto nel mio ultimo libro “La Nuova Scienza della Alimentazione” la qualità molecolare di ciò che mangiamo ogni giorno costruisce il nostro corpo ogni giorno. COSA FARE ? Ad ognioccorre introdurre almeno 20 g di proteine per favorire la sintesi delle proteine, che si realizza nelle tre ore successive al. Dobbiamo dare un senso a ciò che mangiamo. Le proteine (animali e vegetali) in unfavoriscono la fase anabolica (costruttiva) essenziale in particolare sopra i 50 anni.