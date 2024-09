Olympia di Grecia e Arrietta Morales le damigelle in blu al matrimonio di Theodora di Grecia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) I matrimoni dei reali sono il momento perfetto per osservarne la forma, l’eleganza e i legami che intercorrono tra i membri delle famiglie. Quello didinon ha fatto eccezione. Svoltosi sabato 28 settembre 2024 ad Atene, le nozze della figlia dell’ex re Costantino II die della regina Anna Maria era uno dei royal wedding più attesi dell’anno. Il motivo? Il posticipo per ben due volte negli ultimi quattro anni. Il momento del felice giorno è poi finalmente arrivato.diha giurato amore eterno a Matthew Kumar, l’avvocato americano con cui è fidanzata dal 2018. Un trionfo di eleganza e di stile, dalla sistemazione della location della cerimonia agli abiti indossati da sposi e invitati. Non hanno sfigurato neanche i look scelti per le, tra le qualidi, bellissime in blu.