NFL 2024 week 4 | ancora imbattuti Chiefs e Vikings vittorie pesanti di Ravens e Buccaneers che fermano gli Eagles

(Di lunedì 30 settembre 2024) Va in archivio una4 della NFL-2025 quanto mai interessante. Rimangono saldamente in vetta alle due Conference i Kansas Citynella AFC ed i Minnesotanella NFC ma, come sempre, è successo davvero di tutto. Il big match della settimana vede il trionfo dei Baltimore(2-2) che demoliscono i non piùBuffalo Bills (3-1) per 35-10 con Derrick Henry che ha macinato 199 yds su corsa. Sempre nella AFC i Kansas City(4-0) rimangonopassando 17-10 in casa dei Los Angeles Chargers (2-2) ma senza brillare. Sempre nella AFC i Las Vegas Raiders (2-2) battono in rimonta i Cleveland Browns (1-3) per 20-16, mentre i San Francisco 49ers (2-2) stendono 30-13 i New England Patriots (1-3). Vittoria di platino dei Tampa Bay(3-1) chei Philadelphia(2-2) per 33-16.