Montolivo | Le possibili scelte di Inzaghi mi sorprendono Si rischia questo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Riccardoha espresso il suo punto di vista in merito al turnover che il mister dell’Inter Simonedovrebbe effettuare contro la Stella Rossa. IL RAGIONAMENTO – Riccardoha indicato a Sky Sport la sua posizione in merito alleche il tecnico dell’Inter Simonedovrebbe attuare contro la Stella Rossa in Champions League. L’ex calciatore si è espresso in questi termini sulla questione: «Mi ha sorpreso la volontà di cambiare l’intero reparto d’attacco. Togli così un riferimento alla squadra, quindispera di incanalare la partita in un certo verso. Ma in Champions League non è mai sicuro che ciò accada. Nel secondo tempo, a quel punto, cambiare l’inerzia non sarebbe facile».