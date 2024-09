Mondiali di Ciclismo 2024 | Zurigo è la città perfetta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Idisi sono tenuti a, in Svizzera, una locationper ospitare uno degli eventi sportivi più seguiti del mondo. Dal 21 al 29 settembre, lasi è trasformata in una vera e propria arena per i migliori ciclisti internazionali, che si sono affrontati in varie categorie e discipline, tra cui le competizioni su strada, a cronometro e pista. Si sono ormai conclusi il 29 settembre idi, che quest’anno si sono tenuti a. Lasvizzera si è rilevata, infatti, laper ospitare quello che è uno dei tornei sportivi più attesi di tutto l’anno, soprattutto per gli appassionati.di, foto Ansa – VelvetMagUn evento di rilevanza mondiale Idirappresentano uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo globale.