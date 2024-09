Milojevic | Sbagliato sottovalutare Taremi e Arnautovic All’Inter campioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conferenza stampa per Vladanalla vigilia di Inter-Stella Rossa di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme a Krunic. CONFERENZAALLA VIGILIA DI INTER-STELLA ROSSA CONFERENZA – Questa la conferenza stampa dialla vigilia di Inter-Stella Rossa, seconda partita di Champions League. Come sta Glazer, considerato il suo infortunio? Sta bene, vedremo per la partita di domani. Ha fatto una risonanza magnetica e sta bene. Ma prenderò ancora del tempo per decidere. Come mai non avete svolto l’allenamento di rifinitura a San Siro? Abbiamo deciso di allenarci a Belgrado perché avevamo poco tempo a disposizione. Domani vedrete che partita abbiamo preparato. Maksimovic avrà un’altra chance dopo il derby? Ha meritato di giocare il derby, ma devono lavorare tanto per giocare, noi li seguiamo nel loro percorso.