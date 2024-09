Medvedev appoggia Sinner sul caso Wada | Sono dalla parte di Jannik

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Daniilha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Flavio Cobolli che gli ha permesso di staccare il pass per la semifinale del torneo Atp 500 di Pechino 2024. Incalzato sulla questione riguardantee sul ricorso della, il numero 5 Atp si è schierato a favore dell’azzurro: “A dire il vero non è una cosa di cui ho parlato molto nello spogliatoio con gli altri tennisti, tranne che con i miei amici russi, con i quali parlo di più. Come nella vita, ciopinioni secondo cui avrebbe dovuto essere sanzionato, altre invece no. Il mio punto di vista è cercare di mantenere le distanze, perché la situazione è molto difficile da gestire per lui. Nessuno vuole trovarsi in quella situazione. Non riesco a immaginare di ricevere un’e-mail che dice che non ho superato un test antidroga per qualsiasi motivo, cocaina o qualunque droga di cui non conosci il nome.