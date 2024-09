Luca Lucci chi è il capo ultras della curva del Milan arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tra le persone coinvolte nel maxi blitzPolizia eGuardia di Finanza che ha portato a decine di misure cautelari tra i vertici delle tifoserie die Inter c’è anchedeglirossoneri giàin passato per traffico di sostanze stupefacenti. Noto alle cronache, nel 2018 fu fotografato con Matteo Salvini, ai tempi – come adesso – vicepremier, durante le celebrazioni per i 50 anniSud. Nel filone di indagini che ha dato il via a un nuovo ciclo di arresti,è accusato di essere uno dei nomi principali intorno a cui ruoterebbe un’associazione a delinquere immischiata in estorsioni e violenza da stadio, insieme al fratello Francesco.