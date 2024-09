Lo scandalo che ha travolto la carriera di Naomi Campbell

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 30 settembre 2024) Life&People.it Nell’epoca delle campagne social, dove la beneficienza non è forse nient’altro che un calcolo matematico, un astuto investimento per accrescere la propria reputazione, le polemiche e gli oltraggi al pudore sono sempre dietro l’angolo. L’ennesima cartina tornasole di questa ricorrente situazione è loche ha coinvoltoe la sua fondazione benefica, Fashion For Relief, la cui pessima condotta è costata alla supermodella un daspo quinquennale da qualsiasi associazione caritativa. Una scure che si è abbattuta improvvisamente sulladella venere nera, proprio mentre quest’ultima veniva insignita del prestigioso titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, una delle più alte onorificenze dello stato francese.