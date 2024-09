L’Ipswich ha così tanti aspetti positivi da trarre dal pareggio di Villa – McKenna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Kierancrede che Ipswich Town possa" dalper 2-2 contro l'Aston. I Tractor Boys, tornati in Premier League dopo 22 anni di assenza, hanno esteso la loro serie di imbattibilità in campionato a quattro partite, dopo che il gol di Liam Delap si è assicurato una parte del bottino a Portman Road. Delap aveva dato a Ipswich un vantaggio all'ottavo minuto, ma i gol di Morgan Rogers e Ollie Watkins hanno vistoribaltare la partita subito dopo la mezz'ora. Tuttavia, i padroni di casa hanno scavato a fondo con Delap che ha pareggiato al 72? e si sono assicurati il ??quartoconsecutivo, che li porta fuori dalla zona retrocessione al 15° posto. Eera entusiasta del carattere dimostrato dai suoi giocatori.