L’allerta ignorata di FdI | Alveo dello Zena a rischio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Verba volant, scripta manent. E dagli scritti risulta che qualcuno, ossia Luca D’Oristano, consigliere comunale a Pianoro per FdI, già a giugno scorso, tramite pec, avesse segnalato la situazione in cui vertevano alcuni punti del territorio e in particolare proprio quelli che hanno risentito di più dell’ultima alluvione. La pec era stata inviata, oltre che a giugno, anche a inizio settembre, e indirizzata a Regione e Cittá Metropolitana, gli enti di competenza, oltre che al Comune di Pianoro per conoscenza. Questo il testo della mail: "Come esposto durante la consulta di frazione, sono stati enunciati i numerosi punti dove il torrentee i suoi affluenti sono esondati (a maggio 2023, ndr) causando ingenti danni a beni privati e di pubblica utilità.