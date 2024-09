La Serie A riapre la corsa al giovane prodigio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pare quasi strano dare conto di una settimana calcistica priva di evidenti note stonate nelle prestazioni, in qualche eccesso sopra le righe, nei dintorni del calcio diA. Salutiamo anzi con favore il ritorno all’antico del doppio centravanti, apparente novità tattica che solo chi ha meno di vent’anni non riesce a immaginare, assuefatti ormai alla moda della punta unica e larghe ali di rientro, spesso poco capaci al cross: Álvaro Morata con Tammy Abraham, Boulaye Dia assieme a Valentín Castellanos non sono più un tabù. In primo luogo perché dimostrano di funzionare, come del resto succede all’Inter dall’avvento di Lautaro Martínez; poi consentono agli allenatori di sperimentare più possibilità durante la partita, fornendo anche l’alibi per maggiori coperture centrali dietro la trequarti, senza abusare delle corsie.