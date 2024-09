La Savino Del Bene a caccia del titolo Si parte contro Cuneo poi il derby

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) LaDelVolley, dopo la finale scudetto della scorsa stagione, ricon rinnovate ambizioni per inseguire il sogno tricolore. Il braccio di ferroConegliano appare un copione già scritto, con Milano pronta a complicare i piani delle due finaliste della scorsa stagione. Sarà necessario cancellare in fretta la delusione maturata in dirittura d’arrivo e ripartire con la convinzione di poter competere fino in fondo, questa volta senza battute d’arresto. LaDelvuole primeggiare, e per farlo si affiderà sull’esperienza della campionessa olimpica Ekaterina Antropova, tornata da Parigi con la medaglia d’oro al collo conquistata dalle ragazze di Julio Velasco.