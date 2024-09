La palla ovale è dei più piccoli | Qui la festa del mini-rugby

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una dozzina di partite e di club per il “Trofeo della Castagna“, ancora una volta Velate è capitale italiana del. Sabato e domenica in campo under 12, under 10, under 8 "per una due giorni che ci ha ripagati di tutti gli sforzi - dice Roberto Benecchi del Velateche organizza -. Non potevamo chiedere di più: partecipazione massiccia benedetta dal sole dopo una settimana di pioggia". Ieri pomeriggio in campo anche le rugbiste, "la squadra femle è nata quest’anno con una quindicina di elementi e il tifo che suscitano ci fa ben sperare: è bellissimo vedere giovani atlete che scelgono laanche grazie alla straordinaria stagione della nazionale donne". Tutto esaurito al Centro in via Luini per la manizione che offre intrattenimento per tutti.