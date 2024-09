La lince Luna arriva nella foresta di Tarvisio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nelle Alpi sudorientali italiane non risultavano femmine Roma, 28 set. (askanews) – Latadi. È stata liberata dai carabinierili del raggruppamento biodiversità – col supporto del raggruppamento carabinieri Cites e del Servizio per la veterinaria del comando generale -nell’ambito del progetto ULyCA (Urgent Lynx Conservation Action – Azioni Urgenti di Conservazione della).Nelle Alpi sudorientali italiane, erano monitorati tre maschi di, ma nessuna femmina. Ora si permetterà al maschio territoriale Flori di accoppiarsi con un esemplare non imparentato, con la possibilità di aumentare la diversità genetica dellanell’area.Tutte le linci attualmente presenti nelle Alpi sudorientali italiane sono nate da linci reintrodotte in seno al progetto LIFE Lynx.