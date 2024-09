La diplomazia resta in panchina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Giornata sull’onda di sentimenti contrastanti, quella di di ieri. Di sicuro sarà stata vissuta in maniera differente in Europa, in particolare in Italia e nel resto del mondo. La differenza: in Italia si commemorava la strage di Marzabotto, nel resto del mondo serpeggiava l’apprensione per quanto sta accadendo in Libano, arrivata a un livello ormai insostenibile. Tale escalation è difficile da immaginare anche andando indietro nel tempo di sei mesi e forse meno. Prendendo spunto dalla paura, il sentimento che sta coinvolgendo in maniera diversa, ma con intensità sempre maggiore l’umanità, si va facendo sempre più diffusa la convinzione che il fuoco nemico è alle porte ormai dovunque. Il suo prossimo passo sarà con buona probabilità la messa in pratica di azioni di terrorismo dappertutto sul pianeta.