(Di lunedì 30 settembre 2024) Le forze russe hanno distrutto o danneggiato dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina1.000contenenti oltre 200 milioni di libri: lo ha reso noto il commissario per la protezione della lingua di Stato, Taras Kremin, come riporta Ukrinform. In occasione della Giornata nazinoale delle, Kremin ha chiesto uno sforzo congiunto per ripristinare i fondi dellee per sostenere il progetto "Persone libere di leggere in ucraino!" da lui avviato. Grazie al progetto, la ristrutturazione dellecontinua e vengono acquistati libri per i rifugi antiatomici nelle regioni di Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, Kharkiv e Sumy.