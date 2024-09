Jesi Grande successo per il pranzo con Velasco Giardinieri | da rifare fotogallery

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unamarcord di straordinario: lo storico VolleyTre Valli (allenato da Julionelle annate di serie A2 ’83-84 e ’84-85) emblema puro di amicizia all’interno di una società sportiva, 30 settembre 2024 – Divertimento, risate, relax e spensieratezza durante ilamarcord di ieri al Ristorante Da Giovanni by Coconuts (Palombina Nuova). Ex giocatori, collaboratori, staff, amici ed ex colleghini di Juliosi sono ritrovati intorno alla tavola, in compagnia del ‘Re Mida’ Julio, per unall’insegna dell’amicizia e del piacere di stare insieme. Fai clic qui per vedere lo slideshow.