Inchiesta ultras Lucci ironizzava sul percorso rieducativo | Mi portano allo stadio per riabilitarmi ma ho sete di sangue

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Autorizzato dal giudice per riabilitare il mio cervello, capisci? Capisci che stasera miper riabilitare il mio cervello!?fa parte del() chissà cosa mi dicono durante la partita, che mi diranno: ‘vedi? Devi viverla così’ e io faccio: ‘siii, che bello con la famiglia’, ma vai a fare in c che c’ho unadiche solo Dio lo sa!!!”. Sono le parole di Luca, capodella curva sud milanista, che emergono dalle intercettazioni dell’indagine sui giri illeciti delle curve milanesi. L’uomo è finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e l’intercettazione risale al novembre 2023, “poche ore prima della partita” di Champions Milan-Paris Saint Germain.