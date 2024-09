In Austria vince l’estrema destra di Kickl | le possibili coalizioni di governo

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con quasi il 30 per cento dei consensi la Fpö di Herbertè diventata il primo partito inguidata dall’erede di Jörg Haider, lo storico leader nazionalpopulista che nel 2000 aveva portato i Freihetlichen – liberali più di nome che di fatto – al, non era mai arrivata a un risultato del genere. Negli Anni 80 la Fpö di Norbert Steger entrò per la prima volta in assoluto in una coalizione con la Spö del cancelliere Frank Sinowatz, in qualità di partner molto junior avendo ottenuto solo il 5 per cento dei consensi, di fronte agli allora straripanti socialdemocratici che raccolsero quasi il 48 per cento. Poi toccò a Haider che nel 1999, forte del 26 per cento, entrò alcon i popolari della Övp che nominarono cancelliere Wolfgang Schüssel.