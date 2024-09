Il tonfo in Borsa di Stellantis -147% | tutte le ragioni della crisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Problemi di performance in Nord America uniti allaglobale di settore stanno mettendo in difficoltà– peraltro è sempre più vicina l’uscita del Ceo Carlos Tavares - che corregge (al ribasso) le sue stime, generando fibrillazione nel comparto. E a Piazza Affari dove il valore del titolo si è più che dimezzato nel breve volgere di sei mesi. In mattinata, infatti, la società ha reso noto che “il margine del risultato operativo è atteso tra il 5,5% ed il 7% per l’intero 2024, in calo rispetto al precedente”, così come il “free cash flow industriale” (la differenza tra i flussi di cassa in entrata da attività operative e i flussi di cassa in uscita per investimenti) è previsto tra -5 miliardi e -10 miliardi di euro, rispetto alle precedenti indicazioni che erano per il segno più.