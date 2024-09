Il mistero di Don Medardo il sacerdote sparito nel nulla da Qualto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di luned√¨ 30 settembre 2024) AGI - Una piccola grande storia in parte trascurata dalle cronache dei tristemente famosi tragici eventi di quei giorni sull'Appennino tosco-emiliano, nei pressi della Linea Gotica non troppo lontano da Monte Sole, scolpita pero' nei cuori di chi √® ancora oggi √® testimone di quei fatti, come Giancarlo Serra, 89 anni, che era un bambino in braccio a suo padre, e Laura Vitali, la donna pi√Ļ anziana del paese, che a febbraio ne compie 101 e che quel giorno ne aveva 21. ¬† Era il 28 settembre 1944, alla vigilia della strage di Marzabotto: i tedeschi, che erano ritornati a cercarlo non avendolo trovato la prima volta, furono visti arrivare da una viuzza del paese diproprio di fronte alla chiesa e chiesero dov'era il prete. DonBarbieri, 32 anni, era nato a Santa Maria in Strada, nel comune di Anzola Emilia, il 28 gennaio 1912, figlio di Gherardo e Nanetti Carolina.