Il Masi Torello è ancora fermo al palo Tris della Comacchiese nel derby

(Di lunedì 30 settembre 2024)3 : Bianconi, Quarella E., Baldon, Mazzoni (63’ Nardini), Fiore (72’ Toffano), Boschini (82’ Cattin), Ghali, Tosse (77’ Vidali), Pocaterra, Chiossi, Bucchi (46’ Quarella T.). All. Lega. A disp. Broccoli, Franceschini, Wilson, Faggioli.: Campi, Centonze K., Ferri (80’ Vultaggio), Gordini, Temporin, Minieri, Tavolieri (77’ Luciani), Fregnani, Gherlinzoni (69’ Elshazly), Noschese (74’ Centonze M.), Marongiu (62’ Angelini). All. Candeloro. A disp. Farinelli, Taroni, Felloni, Grassi. Arbitro: Ballarini da Faenza. Reti: 22’ Temporin, 45’+2 Ferri, 48’ Gherlinzoni. Note: ammonito Noschese. Laconquista la prima vittoria stagionale in campionato sul campo delVoghiera, sconfitto per tre reti a zero.