Il Grifo non decolla solo un punticino a Pesaro

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Nulla da fare. Ilrimanda ancora l’appuntamento con la vittoria e nel posticipo di serie C rimedia un puntino in trasferta a. Dopo la batosta interna contro il Rimini, la squadra di Alessandro Formisano era chiamata al riscatto, seppur in emergenza. Ma è arrivatoun punto, il terzo in cinque gare. E adesso ilaspetta la settimana dei rientri importanti, quella della punta Montevago e quello del recupero a pieno ritmo di Seghetti. Così finiranno anche le attenuanti e si potrà risalire una classifica che fa quasi paura. Per la nuova proprietà la vittoria deve ancora attendere. IL TABELLINO Vis-Perugia 0-0(3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove; Zoia (17’st Tavernaro), Di Paola, Pucciarelli, Paganini; Orellana (17’st Peixoto); Cannavò (31’s’Okoro), Nicastro (42’st Molina).