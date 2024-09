Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di lunedì 30 settembre Nomination eliminati e sondaggi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30, va in onda una nuova puntata, il reality show condotto da Alfonso Signorini su5. In studio la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporto all’internoCasa. Analizziamo tutte lepuntata.su5, laquinta puntata del 30, cosa ci sarà?30dalle ore 21.34 appuntamento con la quinta puntata del. Alfonso Signorini è pronto a collegarsi incon i concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da circa due settimane. Intanto all’internocasa del GF nascono le prime amicizie, alleanze, ma anche sentimenti. Lorenzo Spolverato non nasconde il suo interesse per Shaila Gatta, ma anche per Helene Prestes.