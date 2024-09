Gli altri acquisti biancorossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Antonio Boglio e Micheal Anumba arricchiscono e completano il roster biancorosso per la stagione 2024-25. Il playmaker azzurro, classe 2003, firma un contratto annuale con l’Estra con opzione per la stagione 2025-26: un talento esploso nella stagione 2021-22 con Borgomanero in Serie B (27 partite disputate con 14 punti di media a referto) e reduce da un'annata in NCAA con la Robert Morris University a Pittsburgh dove ha collezionato 11 presenze per poi tornare in Italia. Dopo una parentesi a Cremona nel 2022-23 (segnando 3,7 punti di media), Pistoia lo chiama per il pre-season mettendolo poi sotto contratto. Accordo biennale invece con Micheal Anumba, talento che può ricoprire il ruolo di guardia e di ala.