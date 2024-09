Francobollo per la nascita di Berlusconi E il Fatto non si smentisce | era un pregiudicato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) In occasione dell’88esimo compleanno di Silvio, morto il 12 giugno 2023, il ministero dell’Imprese e del Made in Italy ha emesso uncommemorativo del quattro volte presidente del Consiglio (valore della tariffa B pari a 1,25 euro, tiratura: 350.010 esemplari). Sullo sfondo della bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea, è raffigurato un ritratto del Cavaliere in giacca nera. All’interno le scritte “Silvio”, le date “1936 – 2023”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, che contiene una quartina di francobolli, unsingolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.