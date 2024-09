Elementare a mezzo servizio Da oggi i bambini escono alle 16 30

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo le proteste dei genitori la situazione torna alla normalità. Dal’uscita per le classi della scuola primaria saràore 16.30. Si torna così all’orario regolare e non più anticipato. L’aggiornamento, rispetto a quello adottato dal 12 settembre scorso, è stato comunicatofamiglie degli studenti con una lettera della dirigente Monica Ronchi. Il provvedimento intende rispondererichieste dei genitori, che si sono dovuti destreggiare con l’orario ridotto previsto all’inizio del nuovo anno scolastico, dovuto alla carenza di organico sia dei docenti sia del personale Ata per difficoltà organizzative del Provveditorato agli studi.