Della Rosa la conferma del capitano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella profonda rivoluzione tecnica attuata dal presidente Rowan in estate sono state minime le conferme ma una di queste ha un peso ineguagliabile per gli equilibri dello spogliatoio e risponde al nome di Gianluca, più di unper l’Estra. Il playmaker, classe 1996, è nato e cresciuto cestisticamente a Pistoia, club con il quale ha debuttato in Serie A nella stagione 2012/13. Poi le esperienze a Livorno e Rieti fino al ritorno a casa nel 2017. La doloautoretrocessione del 2020 e le due promozioni in A fallite nel 2021 e nel 2022 non hanno intaccato l’amore e la passione che Gianluca prova per i colori biancorossi. Ma il meglio arriva solo per chi sa aspettare: il ritorno in massima serie nel 2023 e la straordinaria cavalcata nei playoff scudettoscorsa stagione.