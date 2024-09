Chiara Petrolini parla l’ex fidanzato Samuel | Vorrei organizzare i funerali e chiamare i miei figli Domenico e Angelo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildi, papà dei due neonati trovati sepolti nel giardino della villetta di Traversetolo,per la prima volta della tragica vicenda che ha scosso l’Italia. Lo fa prima ai microfoni de Le Iene, raccontando il suo punto di vista, rispondendo alla domanda che molti si pongono: come è possibile che non si sia accorto di nulla? E poi accetta anche di farsi intervistare dal quotidiano Repubblica, rivelando anche i nomi che vorrebbe dare ai suoi due. Leggi anche:, quella risposta atroce alla madre. Ecco perché potrebbe rifarlo L’intervista dia Repubblica “Il mio mondo è finito. – si sfogarivelando il suo desiderio dideiche non ha mai conosciuto – Il giorno in cui i carabinieri mi hanno chiamato per interrogarmi, non riuscivo a capire se fosse reale o un film.