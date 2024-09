Cent’anni dalla nascita di Franco Basaglia | tante iniziative sulla salute mentale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quest’anno ricorrre il centenario delladel professor, psichiatra e neurologo italiano, innovatore nel campo della, riformatore della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della Legge 180/1978 (che ne prende il nome) che introdusse la revisione ordinadegli ospedali psichiatrici in Italia promuovendo radicali trasformazioni nel trattamento dei pazienti con problemi psichiatrici. In occasione di questo anniversario, viene proposta una serie di appuntamenti dedicati al pensierono e volte a incentivare una riflessione sullo stato della cura oggi, anche approfondendo il ruolo delle arti espressive nei percorsi di riabilitazione.