Valsa Group da oggi si fa sul serio A Piacenza è sfida alla prima big

(Di domenica 29 settembre 2024) Tutto apparecchiato per l’esordio in SuperLega per Modena Volley, un esordio pieno di incognite ma anche di entusiasmo e di curiosità per una squadra nuova in quasi tutto: nella diagonale principale, in almeno uno dei due schiacciatori vista l’assenza forzata di Davyskiba, in almeno uno dei due centrali, in una guida tecnica che rispetto a quella che aveva iniziato la passata stagione ha molta più esperienza, un’idea di gioco più tradizionale e basata soprattutto su una fase, quella punto. Insomma laè una macchina nuova che ha bisogno certamente di rodaggio ma anche e soprattutto di trovare il suo autista, il faro che la guidi e la porti verso una stagione di rilancio. Proprio nella fase punto Modena ha fatto vedere ottime cose in difesa, nelle prime amichevoli, ma si è mostrata molto più in difficoltà nei fondamentali offensivi, muro e battuta soprattutto.