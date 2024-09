Tragico incidente tra moto e autobus | muore papà di due bambine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Carpi (Modena), 29 settembre 2024 – Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Cristian Iacono, 45enne originario di Rosarno (in provincia di Reggio Calabria) e residente a Novi da quasi 30 anni, rimasto vittima di un gravestradale che si è verificato ieri mattina, alle 12.30 circa, in via Carlo Marx. L’uomo era a bordo del suo scooterone e stava percorrendo la strada in direzione dello stadio, quando all’altezza dell’incrocio con via Svoto Cattania, si è scontrato lateralmente con unSeta della linea rossa urbana di Carpi, gestita da Saca. Secondo una prima ricostruzione, l’, denominato ‘Arianna’, un modello da 19 posti (per fortuna senza passeggeri in quel momento) stava percorrendo via Marx in direzione opposta al centauro, ossia dallo stadio verso Modena.