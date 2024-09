Torino-Lazio 2-3 Baroni | La squadra sta crescendo ci mancano dei punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Devo fare i complimenti ai ragazzi. In settimana abbiamo avuto tanto dispendio di energie ma siamo rimasti concentrati. Lasta, viste le prestazioni cidei, ma allo stesso tempo sono contento perché creiamo molte occasioni. Stiamo cercando di proseguire su questa proposta, i ragazzi la seguono”. Così Marcoai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna dellaper 2-3 sul campo del. “Ai miei giocatori dico che si gioca come ci si allena. Io devo essere il primo a fare passi coraggiosi, lami segue. I gol presi sono situazioni che piano piano miglioreremo”, ha aggiunto, che si è poi concentrato sui singoli: “Noslin? Ha fatto buone partite, ha tante qualità, questi ragazzi giovani vanno alleggeriti delle responsabilità. Con me sanno che possono andare in campo e sbagliare.