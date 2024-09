Slittino snowboardcross e biathlon | gli Azzurri in raduno per gli impegni internazionali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024), Parallelo di. Glidegli sport invernali sono in preparazione, o stanno per iniziare i raduni, per puntare ai podi della Coppa del Mondo e deglidel prossimo autunno. Dal 1 novembre partono le qualificazioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e il sogno è partecipare ai Giochi di casa. I raduni e i programmi dei prossimi giorni – Fonte fisi.org Primo allenamento stagionale in pista per le squadre diartificiale, che saranno impegnate sul budello norvegese di Lillehammer da mercoledì 2 a mercoledì 9 ottobre.