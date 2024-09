Simeone | Petardi in Napoli-Palermo? Va garantita la sicurezza Se sospendono lo stadio che facciamo?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024): “Lanciotra tifoserie durante? Non è stato un bel spettacolo, non ci aspettiamo che entrino al Maradona certi oggetti” “Lanciotra tifoserie durante? Non è stato un bel spettacolo, non ci aspettiamo che entrino al Maradona certi oggetti. Sono tifoso – ha detto il presidente commissione trasporti e infrastrutture del comune diNinoa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera- Mi chiedo come siano potuti entrare con fuochi d’artificio Vado in trasferta e negli anni mi hanno controllato anche i capelli, come anche a mio figlio e questo accade anche al Maradona, dove ci sono controlli scrupolosi ed è per questo che mi chiedo come siano potuti entrare con fuochi d’artificio.