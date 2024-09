Scopri Might Be Easier dei Millennial Daze

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ultima uscita dei, band punk rock di stanza tra Novara e Milano è quella di venerdì 20 settembre con il singolo “Be”, una canzone che riflette su una relazione in crisi mescolando spensieratezza, rabbia e malinconia, una resa dei conti con i propri errori in cui si affronta il rischio di essere odiati dalla persona amata. IRitornano con “Be” “Be” è il nuovo singolo dei, dolceamara confessione pop punk. Dopo un tour estivo che li ha visti condividere il palco con band storiche della scena punk come Bambole di Pezza e Rumatera, iripartono con energia per la nuova stagione, presentando il loro singolo “Be”.