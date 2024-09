Scooter rubato e inseguimento Erano 2 ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) A bordo di un motorino, senza casco, quando sono stati intercettati da una pattuglia della polizia locale, hanno cercato una disperata, pericolosa, fuga. Invano. Così, due minorenni di Seregno, di 17 e 16 anni, sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. È successo l’altro pomeriggio. Una pattuglia della polizia locale, in transito in via Messina, nota un ciclomotore con a bordo due persone. Il conducente e il passeggero, quest’ultimo privo di casco, alla vista degli agenti cercano di coprirsi il volto e sgasano. La pattuglia si pone all’. Il ciclomotore in fuga tenta più volte di far perdere le proprie tracce, ignorando le precedenze, effettuando manovre improvvise e simulando l’intenzione di fermarsi per poi ripartire. Gli agenti non demordono. In un’ultima disperata manovra, il conducente imbocca una strada ciclopedonale.