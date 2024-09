Salisburgo-Marsiglia sconfitta flop per De Zerbi! Carboni in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)è la partita della domenica sera di Ligue 1 e si conclude per 1-0. Roberto Dee i suoi deludono e perdono la scia di PSG e Monaco. Il giocatore in prestito dall’Inter Valentinha giocato.si conclude con il risultato di 1-0.totale per la squadra di Roberto De, che non riesce a tenere il passo di PSG e Monaco perdendo così il primo posto condiviso in Ligue 1. Il giovane Diego Moreira al minuto 40 basta alper ottenere i tre punti utili per arrivare a quota 9. Ilsi ferma in seguito alla vittoria rocambolesca con il Lione e non riesce a confermarsi nonostante l’esordio ufficiale in partita di Adrien Rabiot, entrato al minuto 62.