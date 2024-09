Quel giorno che Martino Gianni stregò Pertini La Giostra del Presidente in una città in festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Fu una giornata particolarmente intensala del 29 settembre 1984, esattamente 40 anni fa, sia per Arezzo che per ildella Repubblica Sandro(aveva appena compiuto 88 anni) in visita ufficiale alla. Originariamente programmato per il 22, l’incontro aveva subito lo slittamento di una settimana. L’occasione era data dal conferimento alla Provincia della medaglia d’oro al valor militare per le attività partigiane svolte durante l’ultima guerra.era già stato inpochi mesi prima, il 24 maggio, per la posa della prima pietra del nuovo Centro oncologico voluto e finanziato dal Calcit, sottolineando con la sua presenza l’alto valore civile dello sforzo condotto dall’intera comunità aretina nella lotta contro un male considerato incurabile fino a pochi decenni prima.